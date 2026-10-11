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В Якутске 16-летняя школьница попросила таксиста сходить в магазин и угнала авто

В Якутске 16-летняя школьница попросила таксиста сходить в магазин и угнала авто

В Якутске 16-летняя школьница попросила таксиста сходить а магазин и угнал его автомобиль. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба УМВД по Республике Саха (Якутия).

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