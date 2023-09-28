Экс-госсекретарь США Помпео рассказал о встрече и шутках с Путиным

Бывший госсекретарь США Майк Помпео на первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме высказался за урегулирование всех конфликтов дипломатическим путем, рассказал о своей роли в качестве министра иностранных дел и встречах с президентом России Владимиром Путиным.