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Русская весна

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За Зеленским нет власти, его приказы не должны исполняться — Медведев

За Зеленским нет власти, его приказы не должны исполняться — Медведев

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что теперь Владимир Зеленский «никто и звать его никак», за ним нет власти, и его приказы не должны никем исполняться, а все назначенные им после истечения срока полномочий лица не вправе принимать решений.

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