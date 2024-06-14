За Зеленским нет власти, его приказы не должны исполняться — Медведев

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что теперь Владимир Зеленский «никто и звать его никак», за ним нет власти, и его приказы не должны никем исполняться, а все назначенные им после истечения срока полномочий лица не вправе принимать решений.