Мечта разбита: жительница Владивостока пожалела, что зашла на популярный сайт

Более 4 млн руб. выманили аферисты у 45-летней жительницы Владивостока. Женщине обещали помочь с долгами, однако в итоге горожанка оказалась в еще более сложной ситуации, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Владивостоку.