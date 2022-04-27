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Мечта разбита: жительница Владивостока пожалела, что зашла на популярный сайт

Мечта разбита: жительница Владивостока пожалела, что зашла на популярный сайт

Более 4 млн руб. выманили аферисты у 45-летней жительницы Владивостока. Женщине обещали помочь с долгами, однако в итоге горожанка оказалась в еще более сложной ситуации, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Владивостоку.

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