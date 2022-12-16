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Экс-депутата исключили из совета президентского фонда вместе с Чулпан Хаматовой

Экс-депутата исключили из совета президентского фонда вместе с Чулпан Хаматовой

Заместитель главного врача Свердловской областной детской клинической больницы № 1 и бывший депутат Госдумы Лариса Фечина исключена из попечительского совета фонда «Круг добра», который был создан в 2021 году по указу президента РФ Владимира Путина.

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