ВСУ активизировали атаки на Брянскую область перед выборами, стремясь вызвать дестабилизацию. Жители сплотились, продемонстрировав высокую явку и поддержку на выборах.
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