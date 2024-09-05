Герман Греф: пик перегрева экономики России пройден

Опросы Центробанка в июне, июле и августе фиксируют стабилизацию основных бизнес-индикаторов, рассказал журналистам в ходе пресс-конференции на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) председатель правления Сбера Герман Греф.
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