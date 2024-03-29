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Опять обманули

Опять обманули

МАЛЕК  ДУДАКОВ Украина давно мечтала заполучить что-то от замороженных активов России. Сначала ей обещали сами активы - затем только набежавшую по ним прибыль.

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