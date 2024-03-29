МАЛЕК ДУДАКОВ Украина давно мечтала заполучить что-то от замороженных активов России. Сначала ей обещали сами активы - затем только набежавшую по ним прибыль.
Опять обманули
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ИП
Игорь Петров
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3 час.
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МАЛЕК ДУДАКОВ Украина давно мечтала заполучить что-то от замороженных активов России. Сначала ей обещали сами активы - затем только набежавшую по ним прибыль.
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