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Утрата. Не стало Станислава Завидонова

Утрата. Не стало Станислава Завидонова

Увы, уходит поколение послевоенных мальчишек, начинавших гонять футбольный мяч во дворах. Поколение, которое не думало о контрактах и эффектных заголовках в социальных сетях.

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