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Запуск корабля Crew Dragon с Андреем Федяевым к МКС назначен на 2 марта

Запуск корабля Crew Dragon с Андреем Федяевым к МКС назначен на 2 марта

После устранения технических проблем запуск к Международной космической станции американского пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем Crew-6, в состав которого входит космонавт госкорпорации "Роскосмос" Андрей Федяев, назначен на 2 марта.

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