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Политнавигатор

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Крым – полуостров для смелых маркетплейсов. Wildberries и Ozon не сдюжили

Крым – полуостров для смелых маркетплейсов. Wildberries и Ozon не сдюжили

Наше всё – маркетплейсы Wildberries и Ozon – ограничили доставку товаров в Крым. Статус заказов на WВ маркируется как «доставка переносится» или «в сборке», а при заказе на Ozon нельзя выбрать пункт доставки в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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