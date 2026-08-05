Крым – полуостров для смелых маркетплейсов. Wildberries и Ozon не сдюжили

Наше всё – маркетплейсы Wildberries и Ozon – ограничили доставку товаров в Крым. Статус заказов на WВ маркируется как «доставка переносится» или «в сборке», а при заказе на Ozon нельзя выбрать пункт доставки в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».