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Центр Владивостока отдали пешеходам на весь день — схемы

Центр Владивостока отдали пешеходам на весь день — схемы

В частности движение будет ограничено по следующим участкам дорог: по улице Корабельная Набережная: от дома № 73 по улице Светланская до пересечения с улицей Семеновская; по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская; по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская; по улице Светланская: от дома № 73 по улице Светланская до пересечения с улицей Алеутская; по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская; по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская; по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланская; по улице 1-я Морская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Посьетская; по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланская; по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

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