Григонис, Кузминскас, Гудайтис и Максвитис решили покинуть российские клубы (BasketNews)

Как минимум четверо литовцев, выступающих в России, решили покинуть свои клубы, сообщает BasketNews. Среди них главный тренер «Пармы» и сборной Литвы Казис Максвитис, защитник московского ЦСКА Марюс Григонис и игроки петербургского «Зенита» Миндаугас Кузминскас и Артурас Гудайтис.
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