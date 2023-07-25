2-комнатные квартиры в Краснодаре от застройщика - с ремонтом без 1-го взноса от 29 990 ₽/мес - Готовый ремонт: обои, натяжной потолок, ламинат, межкомнатные двери, керамическая плитка, сантехника - Просторные планировки под любой стиль жизни - Панорамные окна с видом на город - Благоустройство двора с искусственной рекой - Школа, не переходя дорогу - Место для выгула собак - Коммерция на 1-м этаже - Коворкинг зона, беседки, площадки для отдыха - Кладовые от 3 до 10 м2- 3 лифта в каждом подъезде, консьерж-сервис - Сквозные подъезды, шумоизоляция - 15 мин.