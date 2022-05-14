Юрген Клопп назвал Лигу наций самой смехотворной идеей в футболе

IMAGO/Sebastian Frej/Global Look Press Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп назвал Лигу наций, которая проводится под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), самой смехотворной инициативой в мировом футболе.