Вандалы сломали мостик в саду Русско-Японской дружбы Сочи Может быть случайно, но есть ощущение, что прям старались.
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Вандалы сломали мостик в саду Русско-Японской дружбы Сочи Может быть случайно, но есть ощущение, что прям старались.