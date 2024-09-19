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ВС России не позволили ВСУ провести ротацию сил

ВС России не позволили ВСУ провести ротацию сил

Продолжают продвигаться вглубь обороны противника российские военные в зоне спецоперации. Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю, не дав противнику усилить позиции, провести ротацию сил и подтянуть резервы к населенным пунктам Водяново, Луговское и Загорное.

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