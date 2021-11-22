Харри Магуайр: «Для многих в «МЮ» настали худшие времена. Нужно вернуть клуб на его законное место»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал увольнение Оле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера.

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