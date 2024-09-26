"БОЛЬШЕ НИКАКИХ "КРАСНЫХ ЛИНИЙ": СОСТОЯЛОСЬ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ПУТИН РАЗРЕШИЛ НАНЕСТИ ПО ЗАПАДУ ЯДЕРНЫЙ УДАР

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ Россия не собирается больше никого предупреждать, показательно проводить какие-то учения или хоть как-то демонстрировать свою слабость.

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Комментарии
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Владимир Лагно
Разрешил то &quot;разрешил&quot;,но это как наши &quot;законы&quot;.Закон принимается на одном листе,а вод подзаконных актов,толкований и....несколько томов.Вот когда перейдём в настоящее наступление,в первую очередь создадим широкий коридор сообщения с Калининградом,а вякнут недруги-напомним историю.Приструнить Финдляндию,отрезав ВСЕ и ВСЁ в обеспечёнии,снабжении и.... Эти,первые шаги очень быстро охладят головы западных фашистов.Но надо идти на ОПЕРЕЖЕНИЕ!
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