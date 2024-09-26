"БОЛЬШЕ НИКАКИХ "КРАСНЫХ ЛИНИЙ": СОСТОЯЛОСЬ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ПУТИН РАЗРЕШИЛ НАНЕСТИ ПО ЗАПАДУ ЯДЕРНЫЙ УДАР

Владимир Лагно

Разрешил то "разрешил",но это как наши "законы".Закон принимается на одном листе,а вод подзаконных актов,толкований и....несколько томов.Вот когда перейдём в настоящее наступление,в первую очередь создадим широкий коридор сообщения с Калининградом,а вякнут недруги-напомним историю.Приструнить Финдляндию,отрезав ВСЕ и ВСЁ в обеспечёнии,снабжении и.... Эти,первые шаги очень быстро охладят головы западных фашистов.Но надо идти на ОПЕРЕЖЕНИЕ!