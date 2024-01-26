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В детских садах Литвы начнут бороться с русским языком

В детских садах Литвы начнут бороться с русским языком

Замминистра образования Литвы: вытеснение русского языка начнется с детсада Русский язык начнут вытеснять из системы образования Литвы на уровне детского сада и начальной школы, соответствующие решения будут приняты в скором времени.

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