В детских садах Литвы начнут бороться с русским языком

Замминистра образования Литвы: вытеснение русского языка начнется с детсада Русский язык начнут вытеснять из системы образования Литвы на уровне детского сада и начальной школы, соответствующие решения будут приняты в скором времени.
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