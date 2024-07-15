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  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

Роспотребнадзор разработал кандидатные вакцинные вирусы для создания вакцин против гриппа A(H5N1)

Роспотребнадзор разработал кандидатные вакцинные вирусы для создания вакцин против гриппа A(H5N1)

На основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) научными организациями Роспотребнадзора разработаны кандидатные вакцинные вирусы гриппа для создания профилактических вакцин для человека, способных предотвратить инфицирование вирусами гриппа A(H5N1) Статья полностью.

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