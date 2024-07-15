Роспотребнадзор разработал кандидатные вакцинные вирусы для создания вакцин против гриппа A(H5N1)

На основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) научными организациями Роспотребнадзора разработаны кандидатные вакцинные вирусы гриппа для создания профилактических вакцин для человека, способных предотвратить инфицирование вирусами гриппа A(H5N1) Статья полностью.
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