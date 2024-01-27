Партия Вагенкнехт в Германии выступила против вступления Украины в ЕС

Global Look Press/IMAGO/Stefan Zeitz Бывшая депутат бундестага от левых сил Сара Вагенкнехт, которая является основательницей новой партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" (ССВ)", 27 января провела первый партийный съезд в Берлине.
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