Партия Вагенкнехт в Германии выступила против вступления Украины в ЕС

Global Look Press/IMAGO/Stefan Zeitz Бывшая депутат бундестага от левых сил Сара Вагенкнехт, которая является основательницей новой партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" (ССВ)", 27 января провела первый партийный съезд в Берлине.