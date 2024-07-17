Посольство России в Нидерландах выступило с резким заявлением в связи с 10-й годовщиной катастрофы рейса MH17, обвинив Гаагу в преднамеренном игнорировании фактов, указывающих на возможную причастность Украины к трагедии.
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