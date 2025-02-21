Неудачная миграционная политика привела к расколу в ФРГ. И вот почему

Внеочередные выборы в бундестаг (нижнюю палату парламента Германии) состоятся 23 февраля. Согласно последним опросам, крайне правая «Альтернатива для Германии» («АдГ») идет на втором месте (22%), уступая только ХДС/ХСС (около 30%), однако, в то же время, всё громче звучат призывы о ее запрете.
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