Неудачная миграционная политика привела к расколу в ФРГ. И вот почему

Внеочередные выборы в бундестаг (нижнюю палату парламента Германии) состоятся 23 февраля. Согласно последним опросам, крайне правая «Альтернатива для Германии» («АдГ») идет на втором месте (22%), уступая только ХДС/ХСС (около 30%), однако, в то же время, всё громче звучат призывы о ее запрете.