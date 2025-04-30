Инсайдер Рос Янг заявил о планах Apple на выпуск 1,6- и 1,8-дюймовых Watch SE

Несмотря на то, что судьба новой модели Apple Watch SE 3 оставалась под вопросом среди множества запланированных Apple запусков продуктов на оставшуюся часть года, данные из цепочки поставок компании подтверждают скорый выход устройства.
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