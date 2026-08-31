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Аргументы и Факты

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Задержанными в Крыму агентами Киева оказались брат и сестра родом из Львова

Задержанными в Крыму агентами Киева оказались брат и сестра родом из Львова

Задержанные в Крыму агенты украинских спецслужб оказались братом и сестрой родом из Львова. Об этом заявило УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

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