Военное обозрение

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Подтверждены данные о нанесении удара по днепропетровскому предприятию «Южмаш», производившему ракетные двигатели

Подтверждены данные о нанесении удара по днепропетровскому предприятию «Южмаш», производившему ракетные двигатели

В результате ночного ракетного удара на одном из промышленных предприятий подконтрольного киевскому режиму города Днепропетровск (Днепр) вспыхнул сильный пожар.

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