Индонезия и Иран договорились развивать сотрудничество в сфере образования

Встреча министра высшего образования, науки и технологий Индонезии Брайана Юлиарто с послом Ирана в Индонезии Мохаммадом Боруджерди прошла в здании министерства в Джакарте, 6 мая написало агентство ANTARA.
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