#Сводка на 8 октября 2024 года ▪ На Курском направлении ВС России начали бои за Любимовку, продвигаясь на западном фланге вклинения ВСУ на территорию обороны.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
#Сводка на 8 октября 2024 года ▪ На Курском направлении ВС России начали бои за Любимовку, продвигаясь на западном фланге вклинения ВСУ на территорию обороны.
Свежие комментарии