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Дно дна и объедки: Зеленская в Одессе поиздевалась над детьми Павел Бадаев.  

Дно дна и объедки: Зеленская в Одессе поиздевалась над детьми Павел Бадаев.  

Павел Бадаев.   Недавно Елена Зеленская уже посещала Одессу — перерезала ленточку на открытии центра военной травмы.

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Профиль пользователя Алексей Тан
Алексей Танизменено

""Дно дна и объедки: Зеленская в Одессе поиздевалась над детьми Павел Бадаев.""....==========================  А ПОРОДА то одна и ТАЖЕ.... Достаточно вспомнить, жену Нетаньяху!... как в том же КИЕВЕ... Она бросила на землю, подношеный ей хлеб, при "торжественной" встрече их!.... были только видны, скривившие губы и брезгливое лицо... только были.