Павел Бадаев. Недавно Елена Зеленская уже посещала Одессу — перерезала ленточку на открытии центра военной травмы.
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Муж и жена одна САТАНА
Муж иденаодна САТАНА
""Дно дна и объедки: Зеленская в Одессе поиздевалась над детьми Павел Бадаев.""....========================== А ПОРОДА то одна и ТАЖЕ.... Достаточно вспомнить, жену Нетаньяху!... как в том же КИЕВЕ... Она бросила на землю, подношеный ей хлеб, при "торжественной" встрече их!.... были только видны, скривившие губы и брезгливое лицо... только были.