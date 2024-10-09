CNN представил список вооружений для «плана победы» Зеленского

Список американских вооружений, которые якобы смогут помочь киевскому режиму в конфликте с Россией, назвал командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, 9 октября передает телеканал CNN.
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