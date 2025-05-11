Песков уточнил цель переговоров в Стамбуле

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил цель переговоров с Киевом в Стамбуле, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным в ответ на 30-дневное перемирие с понедельника, 12 мая, выдвинутое Зеленским и его европейскими партнерами.
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