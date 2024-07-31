О’Брайен: НАТО начнет разрабатывать новую стратегию в отношении России

Страны НАТО планируют разработать новую стратегию в отношении России. Такое заявление сделал на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.
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