Экономист назвал валюту, которая позволит России обойти санкции

Существует доля истины в словах, что использование рубля позволит России обойти западные санкции. Чем больше расчетов производится в рублях, тем лучше, в том числе поэтому ЦБ РФ поддерживает искусственный спрос на нацвалюту, требуя от экспортеров конвертировать большую часть валютной выручки в рубли и тем самым не давая российской валюте обвалиться.