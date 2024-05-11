Экономист назвал валюту, которая позволит России обойти санкции

Существует доля истины в словах, что использование рубля позволит России обойти западные санкции. Чем больше расчетов производится в рублях, тем лучше, в том числе поэтому ЦБ РФ поддерживает искусственный спрос на нацвалюту, требуя от экспортеров конвертировать большую часть валютной выручки в рубли и тем самым не давая российской валюте обвалиться.
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