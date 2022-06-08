Выборы главы Калининградской области пройдут в электронном формате

Жители Калининградской области смогут проголосовать на выборах в сентябре онлайн. Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, избирательная комиссия региона подала заявку на использование платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Жители Калининградской области смогут проголосовать на выборах в сентябре онлайн. Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, избирательная комиссия региона подала заявку на использование платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
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