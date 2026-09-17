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Почему нельзя брать вещи с кладбища домой и что делать с находкой

Почему нельзя брать вещи с кладбища домой и что делать с находкой

Почему нельзя брать вещи с кладбища домой? В народных поверьях считается, что предметы с могил могут принести болезни, несчастья или чужую беду.

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