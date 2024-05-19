Военкор Коц: Наступление ВС РФ на Харьковщине, позволяет атаковать в Херсонщине и Запорожье

Военный корреспондент Александр Коц, выступил в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» и сообщил о том, что наступление российской армии на Харьков, позволяет проводить подобные маневры вблизи Херсона и Запорожья, оккупированных Киевом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии