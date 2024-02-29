"По другому для них уже не будет", очередные "нью-россияне" теряют "берега" и как следствие свободу

Владимир Грачев

Ни"гордые львы", ни тем более "агннцы божьи" к этим представителям древнего народа Средней Азии никак не подходят. Такие только позорят свой народ своими действиями. Было бы очень правилным, если бы официальные лица той страны откуда прибыли в Россию эти лица официально их осудили за это недостойное поведение и принесли извинение пострадавшим россиянам. Это бы показало, что периодические заявления о дружбе и сотрудничестве с Россией не пустой звук и такое поведение противоречит официальной позиции и эти люди понесут и на родине наказание.