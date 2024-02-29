Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    А Макрон бесится, еще и потому, что старший приказал))) Он же прд Лондон встал вместе с Германией. А то, что Россия в...Россия получит сп...
  • Елена Шарапова
    скоро, скоро все ждут этого!!!!Какие территории ...
  • Сергей Ковалев
    мутно пока всё. а как вам  такой расклад, - чистая фантазия! - Германия в лице бизнеса выходит к РФ с просьбой завоев...Россия получит сп...

"По другому для них уже не будет", очередные "нью-россияне" теряют "берега" и как следствие свободу

"По другому для них уже не будет", очередные "нью-россияне" теряют "берега" и как следствие свободу

ZOV времени Можно с уверенностью констатировать - гости из Средней Азии и Закавказья более не смогут безнаказанно бесчинствовать на улицах наших городов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Грачев
Ни&quot;гордые львы&quot;, ни тем более &quot;агннцы божьи&quot; к этим представителям древнего народа Средней Азии никак не подходят. Такие только позорят свой народ своими действиями. Было бы очень правилным, если бы официальные лица той страны откуда прибыли в Россию эти лица официально их осудили за это недостойное поведение и принесли извинение пострадавшим россиянам. Это бы показало, что периодические заявления о дружбе и сотрудничестве с Россией не пустой звук и такое поведение противоречит официальной позиции и эти люди понесут и на родине наказание.
Ответить
21 час.
Александр Васильев
Извинения и заверения в дружбе сильно помогут тебе и твоему сыну, когда ему отрежут ухо?
Ответить
17 час.
Россиянин
А это само собой разумеется. В законе прописано. После экстрадиции , он уже никогда не сможет приехать в Россию. Берут отпечатки пальцев, фотографируют со всех сторон и в базу данных. Ну а в будущем, его ИИ через камеру распознает если попытается приехать в Россию.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх