ZOV времени Можно с уверенностью констатировать - гости из Средней Азии и Закавказья более не смогут безнаказанно бесчинствовать на улицах наших городов.
"По другому для них уже не будет", очередные "нью-россияне" теряют "берега" и как следствие свободу
Комментарии
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Владимир Грачев
Ни"гордые львы", ни тем более "агннцы божьи" к этим представителям древнего народа Средней Азии никак не подходят. Такие только позорят свой народ своими действиями. Было бы очень правилным, если бы официальные лица той страны откуда прибыли в Россию эти лица официально их осудили за это недостойное поведение и принесли извинение пострадавшим россиянам. Это бы показало, что периодические заявления о дружбе и сотрудничестве с Россией не пустой звук и такое поведение противоречит официальной позиции и эти люди понесут и на родине наказание.
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21 час.
Александр Васильев
Извинения и заверения в дружбе сильно помогут тебе и твоему сыну, когда ему отрежут ухо?
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17 час.
Россиянин
А это само собой разумеется. В законе прописано. После экстрадиции , он уже никогда не сможет приехать в Россию. Берут отпечатки пальцев, фотографируют со всех сторон и в базу данных. Ну а в будущем, его ИИ через камеру распознает если попытается приехать в Россию.
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15 час.
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