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Миңнеханов «Дрон Экспо» һәм Кулланучылар кооперациясе форумын оештыруны югары бәяләде

Миңнеханов «Дрон Экспо» һәм Кулланучылар кооперациясе форумын оештыруны югары бәяләде

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов ТР Хөкүмәте йортында узган республика киңәшмәсендә «Агроидел» күргәзмәсен, Халыкара кулланучылар кооперациясе форумын һәм «Дрон Экспо» пилотсыз авиация системалары күргәзмә-форумын оештыру дәрәҗәсенә югары бәя бирде.

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