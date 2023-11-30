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Bloomberg: Эр-Рияд обещал Ирану инвестиции за отказ от эскалации в Газе

Bloomberg: Эр-Рияд обещал Ирану инвестиции за отказ от эскалации в Газе

Саудовская Аравия дала обещание инвестировать в экономику Ирана, если Тегеран откажется от усугубления конфликта между Израилем и палестинской организацией ХАМАС со стороны своих союзных группировок на Ближнем Востоке.

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