«Эти произведения искусства»: изуродованных ВСУшников превратили в фотомоделей 

На Украине запустили фотовыставку, героями которой стали изуродованные солдаты ВСУ. Обожженные, без конечностей и с другими последствиями войны они позируют на камеру львовского фотографа Марты Сырко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На Украине запустили фотовыставку, героями которой стали изуродованные солдаты ВСУ. Обожженные, без конечностей и с другими последствиями войны они позируют на камеру львовского фотографа Марты Сырко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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