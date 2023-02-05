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«Эти произведения искусства»: изуродованных ВСУшников превратили в фотомоделей 

«Эти произведения искусства»: изуродованных ВСУшников превратили в фотомоделей 

На Украине запустили фотовыставку, героями которой стали изуродованные солдаты ВСУ. Обожженные, без конечностей и с другими последствиями войны они позируют на камеру львовского фотографа Марты Сырко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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