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Власти Ирана одобрили план увеличения добычи нефти

Власти Ирана одобрили план увеличения добычи нефти Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное информационное агентство Tasnim.

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