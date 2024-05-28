Власти Ирана одобрили план увеличения добычи нефти Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное информационное агентство Tasnim.
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Власти Ирана одобрили план увеличения добычи нефти Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное информационное агентство Tasnim.
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