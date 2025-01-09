Раскрыт запрос Украины к главам Минобороны Италии и Норвегии

Глава МО Украины Умеров запрашивал у Италии и Норвегии БТР, ПВО и ракеты к ним Глава Минобороны Украины Рустем Умеров в ходе встреч с коллегами из Италии и Норвегии просил предоставить стране системы противовоздушной обороны (ПВО) и ракеты к ним.
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