Актриса Лариса Кадочникова отказалась говорить на украинском на вручении премии

Лариса Кадочникова отказалась перейти на украинский язык во время вручения премииУкраинская актриса во время вручения премии имени Сергея Параджанова отказалась говорить на украинском.
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