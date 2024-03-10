Почему СВО не является полноценной войной – оценка ситуации с разных сторон

СВО - борьба с зомби-апокалипсисом. Целая Украина зомбирована и способна на любые агрессивные действия по отношению к несогласным с ними, не считаясь с собственными потерями и уроном. И та часть Мира, которая живёт, понасмотревшись Голливуда постоянно поддерживает этих зомби оружием и деньгами, чтобы это кино продолжалось.

ВГ

Владимир Гусев

СВО - не война и это подчеркивается специально. Ибо если идет война народная, священная война, то сколько раз увидишь врага - столько раз и убей, ну если дорог тебе твой дом... Все , что по ту сторону фронта - враги и они должны быть уничтожены поголовно. А вся внутренняя контра выявляется и в лагеря минимум до конца войны. А струсил, сдался, побежал, лишнего стуканул - тут же к овражку и из пистолетов в затылок - трех свидетелей и исполнителей для легитимности достаточно...