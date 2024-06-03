Пушкин и Карамзин: к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина

Чем глубже окунаешься не только в поэтическую, но и общественно-политическую деятельность А. С. Пушкина, знакомясь с новыми фактами его богатой биографии, тем становится яснее, что в реальной жизни он был не только гениальным поэтом, но и, не в меньшей степени, государственным мыслителем.
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