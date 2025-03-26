Одежда, косметика и шины: пермские ученые рассказали, как повседневные вещи загрязняют планету и наш организм

Микропластик — это полимерные частицы размером от пяти миллиметров до одного микрометра, которые образуются либо при распаде крупных пластиковых изделий (первичный тип), либо производятся сразу в микроскопическом виде (вторичный тип).
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