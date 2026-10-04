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Гендиректор «Ман Сити» Сориано заявил, что обращение, на котором он не моргает 3 минуты, не было создано ИИ: «Это все я»

Генеральный директор « Манчестер Сити » Ферран Сориано заявил, что его видеообращение к сотрудникам после вердикта по делу о нарушениях финансовых правил АПЛ не было создано с помощью искусственного интеллекта.

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