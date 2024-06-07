Минтруд обсудит инициативу сделать 31 декабря выходным

Минтруд России рассмотрит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным. Об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков в рамках проходящего сейчас в Петербурге форума, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.
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