Лидеры западных стран призвали к военной сдержанности в районе Запорожской АЭС

wikipedia.org / Ralf1969 / CC BY-SA 3.0 Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели переговоры, на которых обсудили ситуацию вокруг Украины.